SOIRÉE DÉBAT – Entre l'Aron et la Loire : quelle biodiversité dans nos cours d'eau et quels enjeux ? Decize, 12 juillet 2022

Venez discuter des cours d’eau de la Loire et de l’Aron au cours d’une soirée-débat animée en partenariat avec l’association LOGRAMI et le PNR Morvan. Nous découvrirons les secrets des poissons grands migrateurs qui viennent jusqu’aux portes de Decize, et les enjeux pour préserver nos cours d’eau et leur biodiversité. Entrée libre (gratuit) et pas de réservation obligatoire SOIRÉE DÉBAT

