Soirée-débat – Debout les femmes ! ———————————- ### VENDREDI 12 NOVEMBRE À 20H Lieu : Espace municipal Jean Vilar à Arcueil Public · Tout le monde Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et en partenariat avec la mission Égalité des genres et lutte contre les discriminations de la ville d’Arcueil, l’espace municipal Jean Vilar organise une soirée-débat autour du film “Debout les femmes !” de François Ruffin et Gilles Perret. Le débat sera animé par Ixchel Delaporte, journaliste et écrivaine, dont le dernier ouvrage “Dames de Compagnie”, traite des Métiers du Lien et Isabelle Vignaud du collectif de la Force Invisible des Aides à Domicile. En partenariat avec Jour2fête et le journal Fakir. Documentaire, France, 2020, 1h25 “Mais qui m’a mis cette tête de con ?” Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… -Tarifs : Plein 5.2 € – Réduit 4.75 € – Moins de 15 ans 3.65 € -Informations et réservations au 01 41 24 25 55 et à [jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr](mailto:jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr) -Espace municipal Jean Vilar – 1 rue Paul Signac, 94110 Arcueil – RER B station Arcueil-Cachan Pass sanitaire obligatoire

