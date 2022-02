Soirée débat contre l’obsolescence programmée avec HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) Maison écocitoyenne, 10 mars 2022, Bordeaux.

Soirée débat contre l’obsolescence programmée avec HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée)

Maison écocitoyenne, le jeudi 10 mars à 18:00

**Deux dynamiques difficiles à concilier quand on sait que la surconsommation surexploite les ressources naturelles, surproduit des déchets, accroit les inégalités et pollue eau, sol et air.** **D’autant plus que nous sommes parfois impuissant face à des produits conçus pour ne pas durer ou irréparables ; mais l’obsolescence n’est pas une fatalité, il y a des solutions !** **Rencontrez l’association HOP (Halte à l’Obsolescencre Programmée), créée en 2015 à la suite de l’instauration du délit d’obsolescence programmée dans le Code de la consommation.** **Elle a pour but de lutter contre l’obsolescence programmée des produits commercialisés sous toutes ses formes, par des investigations et des** **actions judiciaires.** **Public adulte, accès libre** **Le pass vaccinal est demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Au fil des années, nous nous sentons de plus en plus déchirés entre deux rôles que la société nous assigne : consommer plus et être responsable

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T20:00:00