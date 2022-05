Soirée débat avec projection de film

Soirée débat avec projection de film, 13 mai 2022

2022-05-13 – 2022-05-13 En partenariat avec l'association "Mancha" au cours de la soirée sera projeté le film D'Alenjandro Amenabar "Lettre à Franco" et le débat sera animé par Gilles Groult, un verre de l'amitié à 'issue de la soirée.

