Soirée-débat avec Le Mouvement de la Paix « Les Femmes et la Paix » En Plein Virage Queaux, vendredi 8 mars 2024.

Soirée-débat avec Le Mouvement de la Paix « Les Femmes et la Paix » A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, En Plein Virage est ravi d’accueillir le Comité Sud-Vienne du Mouvement de la Paix pour une soirée-débat « Les Femmes et la Paix ». Vendredi 8 mars, 19h30 En Plein Virage Entrée libre

Début : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, En Plein Virage est ravi d’accueillir le Comité Sud-Vienne du Mouvement de la Paix pour une soirée-débat :

« Les Femmes et la Paix »

La discussion sera enrichie par la participation d’Édith Boulanger, membre de la direction nationale du Mouvement de la Paix, et rédactrice en chef de la revue « Planète Paix ».

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

