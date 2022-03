Soirée – débat autour de la revue 90° Athénée municipal, 7 avril 2022, Bordeaux.

Soirée – débat autour de la revue 90°

Athénée municipal, le jeudi 7 avril à 18:00

Contexte ——– Toutes les crises, climatiques, sanitaires, géopolitiques et sociales, le confirment : il est urgent de rebâtir une société plus résiliente avec toutes les citoyennes et citoyens. Cela signifie qu’il nous faut gagner en autonomie, en sobriété et en démocratie dans tous les domaines de notre vie. C’est le défi que souhaite relever le Mouvement Colibris avec tous les réseaux et acteurs des territoires. Il est au coeur du récit que nous proposons dans ce nouveau numéro de la revue 90° « Pour une révolution alimentaire ! ». Ce récit de 128 pages explore les solutions mises en oeuvre par des collectivités, des réseaux professionnels et militants dans une douzaine de territoires. Il a aussi recueilli les analyses d’experts sur les changements systémiques à développer dans l’ensemble du système alimentaire. Programme ——— **18h** : Accueil et présentation de la revue 90° du Mouvement Colibris **18h30** : Mise en bouche par un débat mouvant autour de « Ce que représente la résilience alimentaire pour vous ? ». **19h** : Table-ronde participative « Comment peut-on rendre la métropole de Bordeaux plus résiliente pour toutes et tous au niveau alimentaire ? » * Ève Demange, conseillère municipale, départementale et à la Métropole de Bordeaux pour la résilience alimentaire et la sobriété numérique. * David Fimat, coordinateur Accès à l’alimentation et Urgence climatique de l’association Vrac (Vers un réseaux d’achat en commun) Bordeaux. * Éric Prédine, cofondateur du réseau SaluTerre/Les Râteleurs (Pays Foyen, Gironde). * Jérôme Cinel, directeur d’InterBio Nouvelle Aquitaine **20h30** : Poursuite de la soirée autour d’un buffet et de la table de livres proposée par une librairie locale.

Sur inscription

Le jour de la sortie en librairie du numéro de 90° “Pour une révolution alimentaire !”, le Mouvement Colibris organise une soirée – débat sur la résilience alimentaire.

Athénée municipal Place Saint Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux Centre ville Gironde



2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T21:30:00