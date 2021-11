Soirée de Ste Cécile Saint-Justin, 4 décembre 2021, Saint-Justin.

Soirée de Ste Cécile Saint-Justin

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Justin Landes

Même avec quelques jours de retard, les musiciens de Saint Justin fêtent Sainte Cécile en l’honorant de leurs plus beaux accords.

A 18h, la messe sera célébrée en musique à l’église avec l’orchestre de l’école de musique sous la direction de Damien Saint-Marc .

A 19h, toujours en l’église, l’Union Musicale de Saint Justin donnera un concert sous la direction de Philippe Carrincazeaux (participation au chapeau)

A 20h débutera la soirée, ouverte à tous, avec apéritif dînatoire, vin et café, les musiciens se chargeront de son animation jusqu’à tard dans la nuit !

Pensez à vous inscrire avant le 30 novembre et n’oubliez pas votre Pass sanitaire pour la soirée.

Même avec quelques jours de retard, les musiciens de Saint Justin fêtent Sainte Cécile en l’honorant de leurs plus beaux accords et en vous offrant messe, concert, apéro dînatoire et soirée en musique.

+33 6 02 61 85 16

Même avec quelques jours de retard, les musiciens de Saint Justin fêtent Sainte Cécile en l’honorant de leurs plus beaux accords.

A 18h, la messe sera célébrée en musique à l’église avec l’orchestre de l’école de musique sous la direction de Damien Saint-Marc .

A 19h, toujours en l’église, l’Union Musicale de Saint Justin donnera un concert sous la direction de Philippe Carrincazeaux (participation au chapeau)

A 20h débutera la soirée, ouverte à tous, avec apéritif dînatoire, vin et café, les musiciens se chargeront de son animation jusqu’à tard dans la nuit !

Pensez à vous inscrire avant le 30 novembre et n’oubliez pas votre Pass sanitaire pour la soirée.

Saint-Justin

dernière mise à jour : 2021-11-23 par