Soirée de soutien pour la visibilisation des lesbiennes : « L dépassent les normes » Frac Centre – Les Turbulences, 11 mars 2022, Orléans.

Soirée de soutien pour la visibilisation des lesbiennes : « L dépassent les normes »

Frac Centre – Les Turbulences, le vendredi 11 mars à 18:30

À l’occasion de la Journée pour les Droits des Femmes, le Planning Familial 45 et ses allié·e·s se mobilisent pour une société progressiste. **Au programme :** * Apéro-discussion avec Jules Falquet (sociologue spécialiste des mouvements de femmes, féministes et lesbiens) et d’autres invitées surprise * Buvette et restauration sur place avec Orléans Roller Derby * Ateliers participatifs * DJ-set avec Dgé Là-bas aux platines **Soirée gratuite, ouverte à toutes et tous.** [Plus d’informations](https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/evenements/l-depassent-les-normes-1446.html)

Gratuit, sans inscription

Des réflexions, des rencontres et des animations auront lieu lors d’une soirée festive, culturelle et ludique sur un sujet sérieux : l’invisibilisation des lesbiennes.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:30:00 2022-03-11T23:00:00