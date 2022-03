Soirée de soutien aux femmes afghanes Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Grand Sud, le mardi 8 mars à 18:00

Cette soirée de soutien vous proposera des prises de parole sur les femmes afghanes et des prestations musicales réunissant plusieurs artistes venus de toute la France. Une exposition de la Maison des Femmes sera également visible dans les espaces publics alentours. Les places sont gratuites mais limitées, inscrivez-vous directement auprès de votre mairie de quartier ! Ces événements sont soumis à la présentation du passe vaccinal.

Gratuit. Inscription en mairie de quartier

Concert, témoignages, expositions… Rendez-vous au Grand Sud le 8 mars, de 18h à 21h. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe Lille Lille Lille-Sud Nord

