Soirée de soutien au festival Saint-Yan Scintillant Saint-Yan, 30 octobre 2021, Saint-Yan.

Soirée de soutien au festival Saint-Yan Scintillant 2021-10-30 – 2021-10-30 Salle Polyvalente Rue de la Varenne

Saint-Yan Saône-et-Loire Saint-Yan

EUR Suite à l’annulation de notre édition 2021 et trop tristes de ne pas vous avoir réunis autour de nos 7 compagnies invitées, on a décidé de s’octroyer une soirée spéciale pour finir la saison.

Un petit morceau de festival en octobre !

On vous attend à la salle des fêtes de Saint-Yan, nombreux, armés de vos pass sanitaires, pour découvrir trois spectacles qu’on avait prévu de faire jouer cet été.

On est hyper contents de rebondir comme ça, hyper motivés et impatients de vous voir nombreux pour partager cette soirée spéciale avec nous !

Le premier spectacle est prévu à 20h30 et il s’agira de la lecture d’On ne paie pas ! On ne paie pas ! de Dario Fo avec les lecteurs de l’atelier “Mémoire Courte”, mis en scène par Romain Pichard.

A 21h15, les Joyeux Ménestrels de Saint-Yan joueront “Et si on s’aimait ?” créé spécialement pour l’édition 2021.

A 22h00 nous accueillerons le duo “Paillette !” du collectif la Cohorte.

Tous ces spectacles seront suivis d’un temps de rencontre avec l’équipe.

On espère que vous serez nombreux au rendez-vous, on a hâte !

C’est un événement avec une entrée à prix libre en soutien à l’association

styan.scintillant@gmail.com http://styan-scintillant.com/

Suite à l’annulation de notre édition 2021 et trop tristes de ne pas vous avoir réunis autour de nos 7 compagnies invitées, on a décidé de s’octroyer une soirée spéciale pour finir la saison.

Un petit morceau de festival en octobre !

On vous attend à la salle des fêtes de Saint-Yan, nombreux, armés de vos pass sanitaires, pour découvrir trois spectacles qu’on avait prévu de faire jouer cet été.

On est hyper contents de rebondir comme ça, hyper motivés et impatients de vous voir nombreux pour partager cette soirée spéciale avec nous !

Le premier spectacle est prévu à 20h30 et il s’agira de la lecture d’On ne paie pas ! On ne paie pas ! de Dario Fo avec les lecteurs de l’atelier “Mémoire Courte”, mis en scène par Romain Pichard.

A 21h15, les Joyeux Ménestrels de Saint-Yan joueront “Et si on s’aimait ?” créé spécialement pour l’édition 2021.

A 22h00 nous accueillerons le duo “Paillette !” du collectif la Cohorte.

Tous ces spectacles seront suivis d’un temps de rencontre avec l’équipe.

On espère que vous serez nombreux au rendez-vous, on a hâte !

C’est un événement avec une entrée à prix libre en soutien à l’association

dernière mise à jour : 2021-10-19 par