du vendredi 13 mai au samedi 14 mai à Salle des Fêtes – Penne

– **Soirée spéciale de soutien -** Repas concocté par Gilsberg Spectacle “_Desproges en Toutes Lettres_” Par Francois-Henri Soulier et Mathieu Lannelong Evénement de la commune de Penne Salle des Fêtes – Penne 81140 Penne Penne Prat Fieyral Tarn

2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T23:30:00

