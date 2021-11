Marseille La Dar Centre Social Autogéré Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée de soutien au Camion collectif – dîner rebetiko et dance hall La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 26 novembre à 19:00

Le camion, c’est un super Sprinter, qui vient en soutien à des personnes, des lieux et des collectifs en lutte. Depuis plus d’un an, à Marseille, il sert aux récups, maraudes et distributions alimentaires, ainsi qu’à déménager les affaires de personnes expulsées. Il approvisionne aussi en bouffe et matos des évènements, des cantines, des fêtes, et vient en soutien à des lieux en lutte, notamment à la frontière. Le camion est un fervent anticapitaliste, mais comme vous, il a parfois besoin d’un peu thunes dans sa poche pour rouler sereinement (assurance, essence, amendes…). C’est pourquoi il vous invite toustes à un grand banquet de soutien le 26 NOV à la Dar centre social autogéré, suivi d’un concert de Rebetiko et d’une boum. Venez venez veneeeezzz. Prix libre / maximum de solidarité

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T23:59:00

