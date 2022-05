Soirée de soutien au bénéfice des ukrainiens au Camp des Milles Aix-en-Provence, 10 juin 2022, Aix-en-Provence.

Soirée de soutien au bénéfice des ukrainiens au Camp des Milles Les Milles 40, chemin de la Badesse Aix-en-Provence

2022-06-10 17:00:00 – 21:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Soirée de soutien au bénéfice des ukrainiens au Camp des Milles. r n17 h : Visite de l’exposition Comment l’extrémisme veut tromper le peuple r n18 h : Accueil r n19 h : Accueil par Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education. . Présentation du Club Rotary d’Aix en Provence, de l’Association Domus Orientalis r n. intervention d’Alain Chouraqui sur le thème de la démocratie au défi du vertige identitaire ». De la France à l’Ukraine. r n20 h : Concert de jazz New Orleans par le Rutabagas Jazz Band r n20h45 : Cocktail offert par le club Rotary d’Aix-en-Provence r r nMerci d’arriver au plus tard à 18h45.

Le club Rotary d’Aix en Provence, en partenariat avec le Camp des Milles, organise une soirée au bénéfice de l’association Domus Orientalis qui œuvre pour l’aide aux Ukrainiens.

Les Milles 40, chemin de la Badesse Aix-en-Provence

