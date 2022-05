SOIRÉE DE SOUTIEN À L’UKRAINE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne L’association Ukraine Libre et le Metronum s’unissent pour organiser une grande soirée caritative au profit de l’Ukraine. Véritable star dans son pays, Oleg Skripka du groupe rock Vopli Vidopliassova sera présent aux côtés de la diva indie-pop Khrystyna Soloviy, de Patsyki Z Franeka, nouvelle sensation qui mêle hip-hop et folklore ukrainien, mais aussi de Joan de Nadau !

