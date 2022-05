Soirée de soutien à l’Ukraine Le Metronum, 5 mai 2022, Toulouse.

Soirée de soutien à l’Ukraine

Le Metronum, le jeudi 5 mai à 20:00

SOIRÉE DE SOUTIEN A L’UKRAINE —————————– ### **OLEG SKRYPKA + KHRYSTYNA SOLOVIY + PATSYKI Z FRANEKA + JOAN DE NADAU + invités** L’association Ukraine Libre et le Metronum s’unissent pour organiser une grande soirée caritative au profit de l’Ukraine. Véritable star dans son pays, Oleg Skripka du groupe rock Vopli Vidopliassova sera présent aux côtés de la diva indie-pop Khrystyna Soloviy, de Patsyki Z Franeka, nouvelle sensation qui mêle hip-hop et folklore ukrainien, mais aussi de Joan de Nadau ! L’intégralité des fonds sera reversée en faveur de l’aide humanitaire en Ukraine. #StandwithUkraine ### Oleg Skrypka Oleg Skripka s’est fait connaître avec son groupe de punk rock, Vopli Vidopliassova (alias VV), propulsé en Ukraine dès les années 90, notamment grâce au titre Dansez (la traduction française du titre de cette chanson). Fort de sa notoriété en Ukraine, le groupe part en tournée, notamment en France, où il a été décoré du titre de Chevalier de l’Ordre national du mérite, en 2008. En 2012, toujours aussi populaire, il devient juré de la version ukrainienne de l’émission The Voice. [https://www.youtube.com/watch?v=0NMcXa6ztz0](https://www.youtube.com/watch?v=0NMcXa6ztz0) ### Khrystyna Soloviy Khrystyna Soloviy est une diva indie-pop d’Ukraine. Elle est devenue célèbre en Ukraine grâce à sa chanson à succès “Trymai” (“Tiens-moi”), dont la vidéo a été visionnée plus de 40 millions de fois sur YouTube. Elle est également auteure-compositrice-interprète qui appartient à une nouvelle génération de musique ukrainienne inspirée par la révolution du Maïdan (2013-2014). Cette chanteuse de 28 ans a 3 albums à son actif, qui mélangent les genres indie-folk, pop baroque et indie-pop. Elle a été incluse dans le classement du TOP-100 des personnes les plus influentes d’Ukraine (2017) et du TOP-100 des femmes les plus influentes d’Ukraine (2018) du magazine local “Focus”. Khrystyna représente le mouvement humaniste « Uanimals », qui lutte pour les droits des animaux en Ukraine. [https://www.youtube.com/watch?v=PqVCQEthhOU](https://www.youtube.com/watch?v=PqVCQEthhOU) ### Patsyki z Franeka Patsyki z Franeka mélange le hip-hop avec des airs folkloriques ukrainiens. Gagnants du concours national « Hit Conveyer » en 2016 et finalistes de « X-Factor » en 2017, Patsyki z Franeka sont connus en Ukraine grâce à leur super hit “VasYa OMG”, Maritchka (plus de 20 millions de youtube, spotify, apple music). Le groupe a été un ambassadeur musical de l’équipe nationale d’Ukraine pour l’Euro 2020 avec leur meilleure chanson pop « YellowBlue ». Leur performance musicale sur scène fait vibrer les pistes de danse et les stades à travers l’Ukraine ! [https://www.youtube.com/watch?v=OC62zWk28QA](https://www.youtube.com/watch?v=OC62zWk28QA) ### Joan de Nadau Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des contes en français, c’est quelqu’un qui laisse parler les silences. C’est pas un poète, c’est un photographe . Ses outils, la musique et la parole, et le rire, surtout le rire, et puis encore l’émotion Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zenith , des milliers de concerts et des salles toujours pleines, que notre joie demeure ! [https://www.youtube.com/watch?v=e8agOA6eJnY](https://www.youtube.com/watch?v=e8agOA6eJnY) ____ Le Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Ligne métro B arrêt Borderouge Billetterie (10€) : [[https://concertdumerci.festik.net/](https://concertdumerci.festik.net/)](https://concertdumerci.festik.net/) **L’intégralité des fonds sera reversée en faveur de l’aide humanitaire en Ukraine**. Bar & restauration sur place Vestiaire à disposition

Billetterie : 10€ – https://concertdumerci.festik.net/

L’association Ukraine Libre et le Metronum organisent un concert caritatif pour remercier toutes les familles, bénévoles, entreprises et institutions qui se mobilisent en soutien aux Ukrainiens.

Le Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T23:30:00