2022-04-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-22 21:00:00 21:00:00

Belfort-du-Quercy Lot Belfort-du-Quercy L’Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy s’associe avec les Randos du Souffle pour vous proposer une soirée de bal traditionnel.

Vous pourrez vous initier aux danses de bal avec Baptiste Delauney. Vous participerez ensuite au bal proprement dit, avec le duo Brelaud/Casanovas et Rémi Geffroy solo. +33 6 86 95 50 79 Bernard-Verougstraete

