Soirée de soutien à DATA L’intermediaire, 5 mars 2022, Marseille.

Soirée de soutien à DATA

L’intermediaire, le samedi 5 mars à 20:00

DATA a besoin d’aide ! DATA c’est un lieu autogéré essentiel de la culture alternative marseillaise, un lieu qui existe depuis 16 ans et qui a vu passer des centaines d’artistes des quatre coins du monde. C’est un endroit chaleureux où on vient découvrir des bijoux sonores et visuels, où on se retrouve et où on partage des expériences précieuses. Mais DATA est actuellement en péril, le local va être vendu. L’équipe a décidé de tout mettre en place pour acheter le lieu et pouvoir continuer cette belle activité. Mais pour ça, iels ont besoin de soutien parce que ça représente une belle somme ! Pour les soutenir, on t’invite chaudement à venir le samedi 5 mars à partir de 20h à l’Intermédiaire ! La totalité des entrées leur sera reversée. **LAURENCE DENIMAL** [lecture] Laurence Denimal mène une double activité de plasticienne et d’auteur (avec des projets qui, souvent, mêlent les deux pratiques). Elle crée en 2005 Société Mobile, revue évolutive et aléatoire de textes, d’images et de sons, qu’elle présente lors de festivals comme une installation, où le visiteur construit lui-même son sommaire. La revue ainsi personnalisée est conçue, produite et vendue sur place. **ZONE NEGATIVE** [corps bruyants] Zone Négative propose des formes performatives et sonores, où s’entremêlent corps, images, musique, et dispositifs interactifs. À une musique tantôt bruitiste et immersive, tantôt électronique et textuelle, viennent se mêler une des courtes performances où les corps-instruments explorent les notions de dualité, d’écho, et de relations troubles entre violence et sensualité… [https://zonenegative.org/](https://zonenegative.org/) **LÉONARD KOTIK** [cold wave satanic loop] « guitare, voix, effets et autres dommages collatéraux. Cet exercice sur la corde raide est un voyage dans les contrées de la cold wave, du punk et d’autres entités difficiles à cerner… Nous nous trouvons quelque part dans des marais tordus parcourus de feux follets vacillants. Léonard Kotik réalise tout seul cette froide, erratique, brûlante déambulation de funambule sur des cordes raides def. Entre guitare loopée, satanique disto et voix soi- disant aérienne, à la poursuite de fantômes héroïques qu’on devine ça et là… [https://leonard-kotik.bandcamp.com/releases](https://leonard-kotik.bandcamp.com/releases) **JEAN-MICHELLE TARRE** [anxiogène wave] JMT est une sorte d’OVNI solitaire dans des ténèbres sans fin. Une voix spectrale et tordue de même que de très petites machines*** avec un gros son vous feront exécuter la célèbre danse de St Guy. Cela sonne et cela se regarde comme un énorme fleuve de goudron décidé à atteindre son but par tous les moyens nécessaires… avec un sourire strident autant qu’aigre-doux. [https://jeanmichelle-tarre.bandcamp.com/](https://jeanmichelle-tarre.bandcamp.com/) **EDEN COSMO** [DJ set des enfers] Depuis 8 ans les DJ sets d’Eden Cosmo, alias Eden Discordance, diffusent dans les sombres salles de Marseille et Aix, mais également Paris, Bologne et Berlin, des sonorités Batcave, Post-Punk, Wave, Early E.B.M., New Beat, Italo Disco,… Des nappes de synthétiseurs 70’s au beat industriel agressif, le dancefloor plane et se déchaîne. SOUTENIR DATA Tu peux également participer à leur cagnotte mise en place dans le but d’acheter le local et pouvoir continuer à être ce lieu magique qu’on aime tant en cliquant ici : [https://urlz.fr/hmQ1](https://urlz.fr/hmQ1) INFOS : Samedi 05 mars – 20h – prix libre en soutien. Le bar prend la CB, mais prévois de la monnaie pour l’entrée !

prix libre

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T01:00:00