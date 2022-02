Soirée de Solidarité : Soutenons la cause des femmes afghanes Damigny, 5 mars 2022, Damigny.

Soirée de Solidarité : Soutenons la cause des femmes afghanes Damigny

2022-03-05 18:00:00 – 2022-03-05

Damigny Orne Damigny

L’association @Afghanes de France en partenariat avec la Mairie de Damigny et La Cimade organise une soirée de solidarité, avec vente aux enchères d’œuvres d’artistes, buffet et concert, samedi 5 mars à partir de 18h à la salle Mazeline de Damigny.

La jeune association créée par Chela Noori après la chute de Kaboul prises par les talibans en août 2021, a pour but d’aider les femmes afghanes, veuves ou mamans dont les enfants souffrent de malnutrition. La totalité des recettes de cette soirée sera reversée à l’association.

Au programme :

-Un concert assuré par trois musiciens afghans du groupe Sidiq MIA et Claude Robin, un chanteur français du bassin d’Alençon.

-Une animation avec en guest, Christophe Bayard, Professeur d’Histoire au collège Louise-Michel et initiateur de la collecte de boîtes de Noël à destination des sans-abri et des plus démunis et Jean Marie Montali, Grand reporter ayant couvert l’Afghanistan pendant 15 ans et auteur du livre : Les larmes de Kaboul

– Un repas buffet assuré par @Leclerc

-250 desserts seront assurés par le boulanger-pâtissier Sébastien Lefort

-@aupetitvatel proposera le cocktail de bienvenue

-@VetB le vin pour le repas et @roxane pour l’eau de source

-enfin les décorations de tables sont réalisées par @fleuristesvioletteetpimprenelle et @lepetitjardinier

Tarif : 25 €. Pass vaccinal obligatoire. Sur réservation avant le 28 février au 06 09 32 79 75 ou sur https://bit.ly/35ktggp

Vous souhaitez participer à cette soirée en tant que bénévoles. Contacter par mail : associationafghanesdefrance@gmail.fr

L’association @Afghanes de France en partenariat avec la Mairie de Damigny et La Cimade organise une soirée de solidarité, avec vente aux enchères d’œuvres d’artistes, buffet et concert, samedi 5 mars à partir de 18h à la salle Mazeline de Damigny….

https://actu.fr/normandie/alencon_61001/une-soiree-de-solidarite-en-faveur-des-femmes-afghanes-samedi-5-mars-pres-d-alencon_48644205.html

L’association @Afghanes de France en partenariat avec la Mairie de Damigny et La Cimade organise une soirée de solidarité, avec vente aux enchères d’œuvres d’artistes, buffet et concert, samedi 5 mars à partir de 18h à la salle Mazeline de Damigny.

La jeune association créée par Chela Noori après la chute de Kaboul prises par les talibans en août 2021, a pour but d’aider les femmes afghanes, veuves ou mamans dont les enfants souffrent de malnutrition. La totalité des recettes de cette soirée sera reversée à l’association.

Au programme :

-Un concert assuré par trois musiciens afghans du groupe Sidiq MIA et Claude Robin, un chanteur français du bassin d’Alençon.

-Une animation avec en guest, Christophe Bayard, Professeur d’Histoire au collège Louise-Michel et initiateur de la collecte de boîtes de Noël à destination des sans-abri et des plus démunis et Jean Marie Montali, Grand reporter ayant couvert l’Afghanistan pendant 15 ans et auteur du livre : Les larmes de Kaboul

– Un repas buffet assuré par @Leclerc

-250 desserts seront assurés par le boulanger-pâtissier Sébastien Lefort

-@aupetitvatel proposera le cocktail de bienvenue

-@VetB le vin pour le repas et @roxane pour l’eau de source

-enfin les décorations de tables sont réalisées par @fleuristesvioletteetpimprenelle et @lepetitjardinier

Tarif : 25 €. Pass vaccinal obligatoire. Sur réservation avant le 28 février au 06 09 32 79 75 ou sur https://bit.ly/35ktggp

Vous souhaitez participer à cette soirée en tant que bénévoles. Contacter par mail : associationafghanesdefrance@gmail.fr

Damigny

dernière mise à jour : 2022-02-22 par