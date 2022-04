Soirée de solidarité avec l’Ukraine : projection et échanges avec le public

2022-05-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-14 La soirée est organisée à l'initiative de Mariia Bodammer, jeune femme ukrainienne qui réside dans la campagne de Villers-sur-Mer, avec le soutien de la municipalité de Villers-sur-Mer. La projection, à 20h, du film L'ombre de Staline réalisé par Agnieszka Holland, sorti en 2019, sera suivie d'échanges avec le public et de la lecture d'un poème ukrainien. Synopsis : Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable…

