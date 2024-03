Soirée de solidarité avec des inculpés du printemps social 2023 A.E.R.I. Montreuil, samedi 16 mars 2024.

15h ouverture

16h les Rillettes de Belleville

17h30 prises de parole et tombola

18h30 interlude Elaine brown

19h Surnatural Orchestra

Au delà de l’ampleur impressionnante des cortèges, les manifestations du printemps dernier se sont caractérisées par une grande détermination et colère dans un mouvement social de masse. L’état, martelant sa politique néolibérale et sécuritaire, n’a su y répondre que par une fermeté dogmatique et l’habituelle violence policière. Après nous être acharnées à résister dans la rue, acharnons-nous à soutenir au mieux les personnes inculpées suite à ce mouvement. A Toulouse plusieurs procès ont lieu depuis septembre et certaines des personnes font appel de leur jugement. Les charges distribuées largement sont lourdes, et ce pour nous dissuader de retourner dans la rue. Et l’on sait à quel point les moments où l’on retrouve une confiance dans les élans collectifs sont rares. Pour que fleurissent de nouveaux printemps sociaux, mais qu’émergent également des automnes, des étés et des hivers de luttes victorieuses, construisons la solidarité dans notre camp et soutenons les manifestants avant, pendant et après. Soutien DRAC IdF – conventionnée 24-25-26

A.E.R.I. 57 rue Etienne Marcel, 93100, montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

