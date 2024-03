Soirée de sélection #1 – Décroche Le Son Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, lundi 22 avril 2024.

Soirée de sélection #1 – Décroche Le Son Concert / Tremplin musical Lundi 22 avril, 20h00 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T20:00:00+02:00 – 2024-04-22T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-22T20:00:00+02:00 – 2024-04-22T22:00:00+02:00

Décroche le Son ! est un tremplin musical destiné aux groupes et artistes amateurs de 16 à 25 ans jouant tout style. Les groupes sélectionnés se produiront dans les Centres culturels entre le 22 avril et le 2 mai lors de cinq soirées de sélection. Les cinq groupes finalistes joueront au Metronum le 29 mai et le groupe gagnant sera doté de nombreuses récompenses : de l’attribution de matériel de musique à la programmation dans des salles de spectacles ou des festivals.

Soirée de sélection #1 – Programme :

FASCINE

Né en Algérie, Fascine vit à Toulouse depuis l’enfance. Il commence le piano à 7 ans et se passionne pour l’écriture. Ainsi, il s’oriente vers le rap et commence dès 16 ans à enregistrer ses morceaux. Il participe à des battles de rap et à de nombreux tremplins musicaux (lauréat de A vos styles). Depuis plus d’un an il travaille sur la sortie d’un EP de 8 titres nommé Izanami qu’il enregistre au studio CDXX.

HOMINGUEST

Hominguest est un artiste à la croisée du chant et du rap. Auteur, compositeur et interprète, il intègre déjà très jeune des chorales, notamment celle des choeurs d’enfants du Capitole. Après un passage remarqué à The Voice à seulement douze ans, il enchaîne les tremplins, et c’est en 2019 qu’il compose ses premiers morceaux. Avec un chant sensible teinté d’inspirations urbaines, Hominguest nous emporte à travers ses textes contrastés. Il est accompagné du DJ Superviel avec qui il collabore depuis près de deux ans.

JEAD

Très jeune, Jead étudie le saxophone à l’école de musique, puis au conservatoire. À 15 ans, passionné par la musique électronique, il compose en autodidacte de la bass music en y incorporant son instrument. En parallèle, repéré par la scène rap, il improvise au saxophone sur les productions d’artistes tels que La Fève, Gambi, Morad, Roshi… Sa touche personnelle mêlant voix modifiée, bass et saxophone surprend et transporte le temps d’un show.

ZOE

Etudiante en troisième année de licence de musique à l’Université Toulouse Jean Jaurès, Zoé pratique le piano depuis ses 12 ans, mais ce n’est que récemment qu’elle a plongé dans la création de ses propres sons, encouragée par des amis artistes. Elle compose des chansons pop, ses influences artistiques, à l’instar d’Angèle, Rori, Tessæ et Billie Eilish, ont teinté son style musical. Ses chansons racontent sa vie, mais elles sont aussi des récits dans lesquels chacun peut se reconnaître.

Les autres soirées de sélections

Jeudi 25 avril – 20h · Centre culturel Alban-Minville

Samedi 27 avril – 20h · Centre culturel de quartier Soupetard

Mardi 30 avril – 20h · Centre culturel de quartier La Brique Rouge

Jeudi 2 mai – 20h · Centre culturel Bonnefoy

Finale · Mercredi 29 mai – 20h30 · Metronum

Pour la finale, pas de prévente en ligne, billetterie gratuite sur place uniquement, dans la limite des places disponibles.

Des gilets vibrants sont mis à disposition des personnes sourdes ou malentendantes, sur réservation : decrocheleson@mairie-toulouse.fr

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/soiree-de-selection-decroche-le-son-0 »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/soiree-de-selection-decroche-le-son-1 »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/soiree-de-selection-decroche-le-son-2 »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/soiree-de-selection-decroche-le-son-3 »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/finale-decroche-le-son »}, {« link »: « mailto:decrocheleson@mairie-toulouse.fr »}]

DLS2024

Dessin : Piérick / Graphisme : Teddy Bélier