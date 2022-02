Soirée de Saint Valentin au restaurant L’Art et L’Envie Bergerac, 14 février 2022, Bergerac.

Soirée de Saint Valentin au restaurant L’Art et L’Envie l’Art et l’Envie 14 Grand’Rue Bergerac

2022-02-14 – 2022-02-14 l’Art et l’Envie 14 Grand’Rue

Bergerac Dordogne

EUR 41 41 L’Art et l’Envie vous propose un menu spécial Saint Valentin !

Au menu:

Entrée: saumon fumé OU tartare Thon rouge OU foie gras artisanal

Plat: lotte au champagne et légumes OU magret de canard à la plancha, pommes sautées et girolles

Dessert: petite planche de fromage et dessert surprise Saint Valentin et coupe de champagne.

La réservation est obligatoire.

L’Art et l’Envie vous propose un menu spécial Saint Valentin !

Au menu:

Entrée: saumon fumé OU tartare Thon rouge OU foie gras artisanal

Plat: lotte au champagne et légumes OU magret de canard à la plancha, pommes sautées et girolles

Dessert: petite planche de fromage et dessert surprise Saint Valentin et coupe de champagne.

La réservation est obligatoire.

+33 5 53 63 94 47

L’Art et l’Envie vous propose un menu spécial Saint Valentin !

Au menu:

Entrée: saumon fumé OU tartare Thon rouge OU foie gras artisanal

Plat: lotte au champagne et légumes OU magret de canard à la plancha, pommes sautées et girolles

Dessert: petite planche de fromage et dessert surprise Saint Valentin et coupe de champagne.

La réservation est obligatoire.

Art et l’Envie

l’Art et l’Envie 14 Grand’Rue Bergerac

dernière mise à jour : 2022-02-07 par