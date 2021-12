Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Soirée de romances de Mikael Tariverdiev Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cosmopolis, le mardi 4 janvier 2022 à 18:30

**Soirée de romances de Mikael Tariverdiev sur des poèmes de divers poètes chantées par Anna Novikova** L’affinité entre la poésie et la musique. Mikael Tariverdiev. Ma musique c’est moi… Anna Novikova est née en Ukraine, linguiste, traductrice, professeur, nantaise depuis une dizaine d’années.

Entrée libre. Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2022-01-04T18:30:00 2022-01-04T20:00:00

