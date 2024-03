Soirée de révélation de la promotion 2023 du secteur Cinéma d’Animation studio des ursulines Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le secteur Cinéma d’Animation de l’École des Arts Décoratifs a brillé à l’occasion de la cérémonie des Césars 2024 : l’ancienne étudiante Mathilde Bédouet a obtenu le César du meilleur court-métrage d’animation pour Été 96, l’enseignant Sébastien Laudenbach a quant à lui été récompensé pour Linda veut du poulet, réalisé avec Chiara Malta et auréolé du César du meilleur film d’animation. Ces récompenses interviennent juste avant la soirée de révélation de la promotion 2023 du secteur Cinéma d’Animation de l’École qui se déroulera jeudi 7 mars, à 18h, au Studio des Ursulines et permettra aux professionnels de découvrir les futures révélations du secteur !

Jeudi 7 mars prochain, l’École des Arts Décoratifs et le Studio des Ursulines proposent de découvrir les nouveaux talents du secteur Cinéma d’Animation qui, créé dès 1995, doit sa renommée à son enseignement pionnier ainsi qu’aux nombreux prix et récompenses décernés chaque année à ses diplômé·es lors des festivals de premier plan et de la cérémonie des Césars : de Michel Ocelot (Kirikou) à Sébastien Laudenbach (Linda veut du poulet), en passant par Florence Mihailhe, Agnès Patron, Emilie Pigeard, Jérémy Clapin ou encore Céline Devaux.

Les 10 courts-métrages de ce programme projetteront l’ambition de cette nouvelle génération à rendre compte de l’environnement matériel, visuel et imaginaire de notre temps, en pensant les mutations du paysage sociétal et artistique par l’hybridation des techniques traditionnelles et technologiques : prise de vue réelle, dessin au crayon sur papier, ombres digitales, stop motion, macrophotographie, timelapses, videomapping, effets spéciaux en prises de vues réelles, peinture animée…

studio des ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris