SOIRÉE DE RÉVEILLON Senones

Vosges

SOIRÉE DE RÉVEILLON Senones, 31 décembre 2022

Senones Vosges

2022-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-31

Vosges 55 EUR Mix live généraliste DJ Djulio, blind test cinéma by Julien, effets spéciaux, lasers, énorme show lumières unique en Lorraine by Romain Champi.

Menu : foie gras et son accompagnement, saumon fumé, surimi, citron, beurre, rosbeef et sa sauce gratin façon salardaise, triologie de fromages sur lit de salade, dôme avec ses petits macarons.

Places limitées. Dress code vedette.

Réservations au 06 16 29 91 02. +33 6 16 29 91 02 Senones

Lieu Senones
Ville Senones

SOIRÉE DE RÉVEILLON Senones 2022-12-31

Senones Vosges