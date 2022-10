Soirée de restitution / scène ouverte Médiathèque de la Canopée la fontaine, 19 novembre 2022, Paris.

Le samedi 19 novembre 2022

de 16h30 à 19h30

. gratuit

Après avoir créé une œuvre théâtrale pendant 4 ateliers d’écriture, les ados et jeunes adultes s’exprimeront sur scène pour restituer leur création ! Venez vous aussi déclamer vos textes et créer une performance collective inoubliable !

Aux frontières entre slam poésie, théâtre, cabaret de chansons, venez vous exprimer.

Cette soirée se déroulera au bar du centre La Place dans le cadre du Festival paris en Toutes Lettres

Atelier : OUVERTE (la scène)

4 séances d’atelier d’écriture et travail de la scène et une scène ouverte

« J’ai des choses à te dire, j’ai laissé des messages, des emails et des SMS. » Pearl

Quelqu’un·e a des choses à dire! Quelqu’un·e se met à parler plus fort, plus vite, plus longtemps que les autres. Cette personne ne cherche pas à donner des ordres. Son seul objectif est de raconter une histoire, de poser des mots dont la beauté apaise ou dont la tristesse attise. Cette personne réinvente la scène. Et la scène se réinvente partout, tout le temps.

Nous allons écrire pendant quelques séances, nous lire nos textes, nos colères et nos joies. Nous allons aussi partager, quelques outils pour remplir la page quand la page est vide, pour lire fort et claire quand la salle est grande, et à la fin, nous ferons venir du monde et nous partagerons nos textes.

L’atelier sera conclu par une scène ouverte ou les participant·e·s et leurs invité·e·s pourront partager leurs créations

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

Matthieu Tricaud