Prades-sur-Vernazobre Hérault Prades-sur-Vernazobre Le comité des fêtes vous propose une soirée animée par « Lionel et Betty » de l’orchestre Champagne.

Apéritif musical à partir de 19h puis repas village à 20h30 puis soirée musicale jusqu’à minuit.

Soirée en plein air dans le respect des règles sanitaires. Sur réservation

