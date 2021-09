Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Soirée de Rentrée : Hostellerie Cèdre & Spa x Maison de Champagne Henriot Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Beaune Côte-d’Or L’Hostellerie Cèdre & Spa • Beaune, en collaboration avec les Maisons Champagne Henriot, Bouchard Père & fils et William Fèvre, présente: Sa soirée de Rentrée. Profitez d’une dernière terrasse pour accueillir l’automne en toute sérénité :

• Bar à Vins & Champagne • Mosaïque d’amuse-bouches et de gourmandises à la carte (17euros), confectionnés par notre Chef Jordan Billan • Jazz Band & DJ Set

