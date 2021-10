Tournefeuille Maison de quartier de Quéfets Haute-Garonne, Tournefeuille Soirée de rentrée à Quéfets – Vendredi 8 octobre Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Soirée de rentrée à Quéfets – Vendredi 8 octobre Maison de quartier de Quéfets, 8 octobre 2021, Tournefeuille. Soirée de rentrée à Quéfets – Vendredi 8 octobre

Maison de quartier de Quéfets, le vendredi 8 octobre à 18:00

18h : concert de guitare des enfants de l’ALAE 18h30 : Les petits cuisiniers ont préparé un joli buffet, venez déguster ! **Grauit, ouvert à tous. pass sanitaire exigé.** La Maison de quartier de Quéfets organise sa soirée de rentrée vendredi 8 octobre 2021 Maison de quartier de Quéfets 1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Maison de quartier de Quéfets Adresse 1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille