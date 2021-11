Naintré Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré, Vienne Soirée de remerciements Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

La Municipalité souhaite remercier les bénévoles en présence de toutes les personnalités locales, départementales et nationales, le 8 décembre à 19h à la salle des fêtes. Ce sera l’occasion de féliciter les bénévoles pour cet engagement volontaire. Un pot de l’amitié sera partagé avec tous les participants. Ouvert à tous Des bénévoles et associations Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

2021-12-08T19:00:00 2021-12-08T21:30:00

2021-12-08T19:00:00 2021-12-08T21:30:00

