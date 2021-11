Paris Eglise Notre Dame de l'Arche d'Alliance Paris Soirée de réflexion et d’échange autour du rapport de la CIASE Eglise Notre Dame de l’Arche d’Alliance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée en présence de * Maître Burguburu, membre de la CIASE et président de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme. * Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. Au programme : échanges et partage autour de ce scandale des abus sexuels dans l’Église et temps de prière. Jeudi 18 novembre à 20h30 à l’église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance. Eglise Notre Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray 75015 PARIS Paris Paris

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:30:00

