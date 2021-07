Sète ImageSingulières - Centre photographique documentaire Hérault, Sète Soirée de projections ImageSingulières – Centre photographique documentaire Sète Catégories d’évènement: Hérault

Soirée de projections

ImageSingulières – Centre photographique documentaire, 17 septembre 2021, Sète.

ImageSingulières – Centre photographique documentaire, le vendredi 17 septembre à 20:30

Programme de la soirée – Remise des prix ISEM 2020 et 2021 (en partenariat avec l’ETPA, Mediapart) – Bourse Laurent Troude 2020 (en partenariat avec Libération) – Présentation de la commande photographique LA FRANCE VUE D’OCCITANIE – Hommage à Serguey Chilikov – « Les habitants » film de Artavazd Pelechian Soirée de projections dans la cour du Centre photographique documentaire – ImageSingulières. ImageSingulières – Centre photographique documentaire 15 rue Lacan 34200 Sète Sète Hérault

