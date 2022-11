Soirée de projection de courts-métrages Festival des Fiertés Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée de projection de courts-métrages Festival des Fiertés Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 22 novembre 2022, Paris. Le mardi 22 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit Réservation conseillée au 01 44 75 60 14 ou via animravel@gmail.com. Venez assister au Théâtre Douze à une soirée gratuite de projection de courts-métrages autour des questions de genre, de la transphobie, du féminisme et de la culture queer. Dans le cadre du Festival des Fiertés organisé par les 12e, 13e et 14e arrondissements, le Centre Paris Animation Maurice Ravel et le Théâtre Douze vous proposent d’assister gratuitement à la projection de plusieurs courts-métrages pour une durée d’une heure environ. Les thèmes des questions de genre et de rapport à la norme, de transphobie et de féminisme seront abordés. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec des invité.e.s et d’un pot convivial ! Programmation des courts-métrages : – Dans la nature, de Marcel Barelli

– Les garçons bleus, de Fransisco Bianchi

– What is a woman ? de Marin Håskjold

– Traversées, de Aman Le Goff

– King Max, de Adèle Vincenti-Crasson Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée au 01 44 75 60 14 ou via animravel@gmail.com. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/637744487904586?active_tab=about 01 44 75 60 14 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

