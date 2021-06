Ecublens Eglise Béthanie Ecublens Soirée de prières et louange – mardi 15 juin 2021 à 18h00 Eglise Béthanie Ecublens Catégorie d’évènement: Ecublens

Soirée de prières et louange – mardi 15 juin 2021 à 18h00 Eglise Béthanie, 15 juin 2021-15 juin 2021, Ecublens. Soirée de prières et louange – mardi 15 juin 2021 à 18h00

Eglise Béthanie, le mardi 15 juin à 18:00 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. Eglise Béthanie Chemin des Champs Courbes 21, 1024 Ecublens Ecublens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T18:00:00 2021-06-15T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ecublens Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Béthanie Adresse Chemin des Champs Courbes 21, 1024 Ecublens Ville Ecublens lieuville Eglise Béthanie Ecublens