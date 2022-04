Soirée de présentation sur les mammifères maris du golfe Normand Breton Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée de présentation sur les mammifères maris du golfe Normand Breton Le Minihic-sur-Rance, 29 avril 2022, Le Minihic-sur-Rance.

2022-04-29 – 2022-04-29 Place de l'Église Mairie

Venez découvrir les espèces, leur adaptation au milieu, notre travail scientifique pour les protéger, apprendre à les reconnaître et à les respecter. Entrée libre. Vendredi 29 avril 2022 – 19h30 – Mairie +33 2 57 64 04 40

