Denis Thuriot, maire de Nevers et présidentde Nevers Agglomération, Véronique Lorans, adjointe au maire, déléguée à la culture et au patrimoine & l’association Tandem ont le plaisir de vous convier à la soirée de présentation du programme du festival littéraire Tandem-Nevers édition 2018. Le mardi 12 décembre 2017 à 18h30 à la médiathèque Jean-Jaurès (verrière) En présence d’Arnaud Cathrine et de l’équipe du festival. La présentation du programme sera précédée de la diffusion du film de Marine de Royer « Faire la Sieste à Nevers », elle sera suivie d’une lecture par Olivier Broda de textes choisis parmi ceux des auteurs accueillis par le festival, puis d’un verre de l’amitié. Entrée libre, sans réservation Venez nombreux !

