Participez à une soirée de présentation du Plan Climat dans le cadre de sa révision et concertation citoyenne le 9 novembre de 18h30 à 20h30 à l’annexe de la Mairie du 14e arrondissement ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Après une présentation du Plan Climat et des enjeux locaux, un atelier sous forme de table ronde permettra aux participants de découvrir plus concrètement les actions en cours et celles à venir ! Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Annexe de la Mairie du 14e arrondissement 12 Rue Pierre Castagnou 75014 Paris Contact : https://mairie14.paris.fr/

