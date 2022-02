Soirée de présentation du nouvel opéra de La Fabrique Opéra Val de Loire Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Cette année encore la Fabrique Opéra Centre Val de Loire s’associe à la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin pour la création de son nouvel opéra. Après Carmen, La Flûte enchantée, Aïda, My Fair Lady et Faust, la Traviata, la Fabrique Opéra Centre Val de Loire s’attelle à l’adapation de la comédie musicale déjà revisitée en film : West Side Story. La commune accueillera l’équipe artistique de l’opéra à l’Espace Béraire pour une résidence d’un mois. C’est dans ce cadre que **Clément Joubert**, directeur artistique, animera une conférence accompagné en musique par les solistes de l’opéra, le vendredi 4 mars à l’Espace Béraire.

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T20:00:00

