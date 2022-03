Soirée de présentation du livre « Gomawo (édition 2) » de Laurianne Trably et Lise Bouchereau Centre Culturel Coréen, 6 avril 2022, Paris.

Soirée de présentation du livre « Gomawo (édition 2) » de Laurianne Trably et Lise Bouchereau

Centre Culturel Coréen, le mercredi 6 avril à 18:30

La Hallyu (traduite par « vague coréenne » en français) et sa déferlante de produits culturels (K-Pop, séries, cinéma, gastronomie…) touche dans l’Hexagone un public de plus en plus large et jeune, et ce depuis plusieurs années. Nombreux sont ceux qui veulent partir à la découverte de la culture coréenne sur place – encore faut-il avoir quelques repères dans ce pays lointain et encore si méconnu ! C’est justement ce que propose d’offrir le guide illustré Gomawo, rédigé par deux Françaises possédant chacune une expérience différente de la vie en Corée, et dont la seconde édition mise à jour est présentée au Centre Culturel Coréen. Paru en septembre 2021 à l’Atelier des cahiers, cet ouvrage n’est pas un guide de voyage traditionnel ni un guide culturel. Bien plus que cela, c’est le compagnon du quotidien en Corée. « Gomawo » : merci, tout simplement ! Laurianne Trably est arrivée en Corée du Sud à 16 ans, pour un échange dans un lycée coréen. Le choix de ce pays était un hasard pour elle : c’est donc avec beaucoup de naïveté, mais aussi de curiosité qu’elle a découvert la culture coréenne. Elle y a connu de nombreuses embûches : oublier son portefeuille dans un taxi, se faire avaler sa carte bancaire au distributeur automatique un jour férié, et bien d’autres péripéties encore, pas toujours avouables… Depuis 2011, Laurianne Trably est retournée plusieurs fois en Corée, pour travailler ou étudier durant de longs mois. Lise Bouchereau, quant à elle, a découvert la Corée en 2015 lors d’un échange à la Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) à Séoul dans le cadre de son cursus à Sciences Po Lyon. Assez peu au fait des petites différences qui changent tout entre la France et son nouveau pays d’adoption, elle a appris, petit à petit, à déjouer les embûches en tout genre, grâce à des amitiés coréennes en or et beaucoup, beaucoup de chance ! À présent incollable sur les playlists des karaokés et les stations de métro de la capitale coréenne, elle partage avec les lecteurs ses bons plans pour que ceux-ci puissent à leur tour vivre leur propre expérience de la Corée.

Entrée libre sur réservation

Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:00:00