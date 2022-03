Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers Coutances, 11 mars 2022, Coutances. Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances

2022-03-11 – 2022-03-11 Théâtre municipal 2 Rue Milon

Coutances Manche Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers. Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers. Soirée de présentation de la saison 21-22 Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers. Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Coutances Adresse Théâtre municipal 2 Rue Milon Ville Coutances lieuville Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Departement Manche

Coutances Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/

Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers Coutances 2022-03-11 was last modified: by Soirée de présentation du 41e festival Jazz sous les pommiers Coutances Coutances 11 mars 2022 Coutances manche

Coutances Manche