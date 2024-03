Soirée de présentation de l’Institut supérieur de sciences religieuses Collège des Bernardins Paris, mardi 23 avril 2024.

Soirée de présentation de l’Institut supérieur de sciences religieuses Vous ressentez l’importance de vous former pour répondre à votre vocation de chrétien dans le monde ? Venez découvrir le parcours diplômant en théologie proposé par I’ISSR. . Mardi 23 avril, 19h30 Collège des Bernardins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T19:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T19:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Le mardi 23 avril 2024, étudiants et professeurs de l’ISSR invitent tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce parcours diplômant de formation théologique et philosophique.

Plusieurs enseignants (en philosophie, théologie, morale, spiritualité) présenteront l’enjeu de cette formation ; plusieurs étudiants témoigneront de ce qu’ils y vivent.

Est-ce compatible avec une vie étudiante ou professionnelle? Quelle est la spécificité de cette formation? Quel fruit en attendre? La soirée s’achèvera par un temps d’échange tous ensemble et un temps convivial permettant des rencontres plus personnalisées.

Venez et voyez !

19h30: Mot d’accueil et présentation de l’ISSR

20h: Intervention de professeurs (Jacques Ducamp, Agnès de Lamarzelle, Sébastien Coudroy et Laetitia Calmeyn)

21h: Témoignage d’étudiants

Questions/réponse + cocktail dans le Petit auditorium

‍

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda/soiree-de-presentation-de-linstitut-superieur-de-sciences-religieuses »}]

Collège des Bernardins