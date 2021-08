Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Soirée de présentation de la saison ONPL 2021/2022 Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée de présentation de la saison ONPL 2021/2022 Cité des Congrès, 8 septembre 2021, Nantes. 2021-09-08

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Sur réservation obligatoire : en ligne sur onpl.fr ou au 02 51 25 29 29 Soirée exceptionnelle présentée par Guillaume Lamas, directeur général de l’ONPL, avec la complicité de Frédéric Lodéon, violoncelliste, chef d’orchestre et animateur de radio. Les musiciens de l’Orchestre, sous la direction musicale de Pascal Rophé, interprèteront, par des extraits musicaux, les grandes lignes de cette programmation 2021-2022. Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes