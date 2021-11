Sainte-Savine Sainte-Savine Aube, Sainte-Savine Soirée de Noël Sainte-Savine Sainte-Savine Catégories d’évènement: Aube

Sainte-Savine

Soirée de Noël Sainte-Savine, 10 décembre 2021, Sainte-Savine. Soirée de Noël Sainte-Savine

2021-12-10 18:00:00 – 2021-12-10

Sainte-Savine Aube Sainte-Savine sainte-savine@troyes-cm.fr +33 3 25 79 98 33 https://www.sainte-savine.fr/mediatheque © Ville de Sainte-Savine

Sainte-Savine

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Sainte-Savine Autres Lieu Sainte-Savine Adresse Ville Sainte-Savine lieuville Sainte-Savine