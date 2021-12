Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Soirée de Noël russe autour de la poésie Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Любимые стихи у новогодней ёлки… Soirée poétique la veille du Noël orthodoxe. Toutes les langues sont les bienvenues ! Quand l’âme s’exprime en vers, il n’existe plus de frontières entre les langues. Venez partager la magie de Noël en récitant vos poètes de coeur, dans une ambiance chaleureuse. Мело, мело по всей земле, Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. (Борис Пастернак) Le vent, le vent parcourt la terre, Le vent de neige. Sur la table un cierge est posé, Brûle le cierge. (Boris Pasternak)

Entrée libre. Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Scène ouverte poésie à la veille du Noël orthodoxe russe Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

