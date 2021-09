Bois-Colombes Captain Fox Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Soirée de Noël Captain Fox Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine

Soirée de Noël Captain Fox, 18 décembre 2021, Bois-Colombes. Soirée de Noël

Captain Fox, le samedi 18 décembre à 21:00

On fête Noël avant l’heure au Captain Fox… Pour les fêtes nous vous organisons une soirée magique ! Au programme un repas spécial à thème concocté rien que pour vous avec une animation surprise…Des indices se glisseront peut être sur nos réseaux sociaux alors ne manquez rien,, venez nous suivre :) Les places seront limitées alors pensez à reserver !

Réservation recommandée

Repas spécial à thème et animation surprise !! Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T21:00:00 2021-12-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Captain Fox Adresse 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Ville Bois-Colombes lieuville Captain Fox Bois-Colombes