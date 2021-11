Parnac Parnac Lot, Parnac Soirée de Noël à Vinovalie Parnac Parnac Catégories d’évènement: Lot

Parnac

Soirée de Noël à Vinovalie Parnac, 3 décembre 2021, Parnac. Soirée de Noël à Vinovalie Vinovalie 310 route de Caunezil Parnac

2021-12-03 – 2021-12-03 Vinovalie 310 route de Caunezil

Parnac Lot Parnac 6 EUR 2 verres de vin ou 1 coupe de champagne offert(s) à votre arrivée Côté Tapas

Assiettes d’huitres 6€

Assiette de foie gras entier 6€

Duo de brochettes 6€ Côté Bar

Verre de vin 1,50€

Coupe de champagne 4€ Pass sanitaire obligatoire, respect des gestes barrières et port du masque pendant vos déplacements. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La cave Vinovalie de Parnac vous convie à une soirée pour fêter Noël. Dans une ambiance musicale, participez à une soirée festive sur le thème de Noël de la cave des Côtes d’Olt. +33 6 80 03 69 41 2 verres de vin ou 1 coupe de champagne offert(s) à votre arrivée Côté Tapas

Coupe de champagne 4€ Pass sanitaire obligatoire, respect des gestes barrières et port du masque pendant vos déplacements. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nouvel An

Vinovalie 310 route de Caunezil Parnac

