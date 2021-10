Soirée de l’Université | COMMENT NE PAS SE FAIRE MANIPULER ? Salle de conférences du Potager du Dauphin, 7 décembre 2021, Meudon.

### COMMENT NE PAS SE FAIRE MANIPULER ? **Mardi 7 décembre – 19h30** Nouveaux rendez-vous, les soirées de l’Université sont des moments de découverte, d’échanges, de débats avec une personnalité ou un spécialiste autour d’une thématique. Ouvertes à tous, ces conférences exceptionnelles permettent d’aborder des questions d’actualité. L’intelligence n’immunise pas contre l’erreur. Quand nos neurones sont biaisés nous n’avons aucun moyen objectif de le savoir. Alors il faut apprendre à douter. **A l’issue de la conférence, Thomas C. Durand dédicacera son livre** _**Quand est-ce qu’on biaise ?**_ **et** _**La science des balivernes**_ **aux édition humenSciences.**

4,20€ l’unité/1€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable) – Réservations billetterie Centre d’Art et de Culture 01 49 66 68 90 et Espace Robert Doisneau 01 41 14 65 50

Par Thomas C. Durand, docteur en biologie végétale

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



