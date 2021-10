Paris Église Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Soirée de Louange et d’Adoration Église Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour la mise en place de l’église pour la soirée et pour la mission de rue. Pour toutes informations, contacter : Antoinette Bayon de la Tour : [soireelouangeadorationspgc@gmail.com](mailto:soireelouangeadorationspgc@gmail.com) Dates des prochaines soirées de louange et d’adoration : 16 décembre – 27 janvier – 7 avril – 9 juin 2022 Adoration méditée, Prière des frères – Possibilité de se confesser -Mission de rue. Église Saint-Pierre du Gros Caillou 92 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris Paris Paris

