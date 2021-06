Aubagne L'atelier de Sébastien Aubagne, Bouches-du-Rhône Soirée « De l’huile sur le feu » avec concert d’Elvas L’atelier de Sébastien Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Soirée « De l’huile sur le feu » avec concert d’Elvas L’atelier de Sébastien, 30 juin 2021-30 juin 2021, Aubagne. Soirée « De l’huile sur le feu » avec concert d’Elvas

L’atelier de Sébastien, le mercredi 30 juin à 19:00

[https://www.latelierdesebastien.fr/l-atelier-de-sebastien.html](https://www.latelierdesebastien.fr/l-atelier-de-sebastien.html) ♫♫♫ L’atelier de Sébastien 33 Rue de la République 13400 AUBAGNE Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T19:00:00 2021-06-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu L'atelier de Sébastien Adresse 33 Rue de la République 13400 AUBAGNE Ville Aubagne lieuville L'atelier de Sébastien Aubagne