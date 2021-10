Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Soirée de l’horreur au Cinéma Le Plaza Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Soirée de l’horreur au Cinéma Le Plaza Marmande, 31 octobre 2021, Marmande. Soirée de l’horreur au Cinéma Le Plaza 2021-10-31 19:00:00 – 2021-10-31 23:00:00 Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Lot-et-Garonne EUR 4.5 4.5 Dans le cadre d’Halloween, le cinéma Le Plaza proposera une soirée de l’horreur :

-19h : Evil Dead 2 – Etats-Unis – 1987 (version restaurée 2019). Un film d’horreur de Sam Raimi avec Bruce Campbell, Sarah Berry, Lou Hancock…Durée : 1h25.

-21h : Halloween Kills – Etats-Unis – 2021. Un film d’horreur de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andy Matichak…Durée : 1h46.

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Ville Marmande lieuville 44.49793#0.16894